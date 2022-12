ilGiornale.it

- - > Verona, giovane camerieredi botte in piazza Viviani.di botte nel pieno centro di Verona, in piazza Viviani, per una sigaretta: poteva di ... ma venivalocale dove ...... dove è stata relatrice alle celebrazioni del Primo Maggio; nelle Asturie (Spagna), invitata... chi avrebbe perso il lavoro, chi sarebbe stato, chi sarebbe stato bombardato". La "Guerra ... Massacrato dal rom, chiesta l'archiviazione per chi scatenò il pestaggio L’ultima dal Cremlino sembrava essere l’apertura ... raggiungere risultati attraverso “un dialogo rispettoso”, è lo stesso che aveva definito il massacro di Bucha “una messinscena” fabbricata ad uso e ...TERNI Gli investigatori dell’arma lavorano senza sosta per ricostruire i contorni dell’omicidio di Ridha Jamaooui, 39 anni, massacrato di botte in circostanze tutte da chiarire. Per ...