Martina Stella | il total black fa impazzire i fan | Sensualità allo stato puro

Leggi su newstv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 38enne toscana, arrivata al successo prestissimo. E oggi è una delle attrici più apprezzate, ma anche una donna sensualissima Unche non può che fare uno straordinario contrasto con i suoi capelli biondi. Affascinante e sensuale(Instagram)è splendida in uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio profilo Instagram. Non potevamo che proporvi questo scatto in cui emerge tutta la sua. Il primo film e L’ultimo bacio 38enne toscana, nativa di Impruneta, il suo esordio è uno dei più sensazionali della storia del cinema italiano. A soli 16 anni, infatti, recita ne “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Siamo nel 2001 e il successo del film è notorio a tutti. Dopo quell’esordio clamoroso, ha la fortuna di recitare con grandi registi: nel ...