Martedì di fuoco al Milano Premier Padel | c’è il derby azzurro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lo spettacolo delP1 è iniziato. Prime emozioni, primi colpi da manuale e primi risultati all’Allianz Cloud, in attesa della partita attesa sin dal momento del sorteggio: iltutto italiano con Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo che sfideranno Simone Cremona e Marco Cassetta. Appuntamento non prima delle ore 18 sul campo Centrale (diretta Sky Sport Tennis), primo match della sessione serale. Da una parte Di Giovanni, abruzzese classe 1987 (compirà 35 anni il giorno di Natale) e “Denny” Cattaneo, di due anni più giovane, nato a Vimercate, in Brianza, ma cresciuto a Genova dopo essere passato anche per la Repubblica Ceca. Dall’altra Cremona, 35enne nato a Codogno (Lodi) e che negli anni scorsi ha giocato in coppia proprio con Cattaneo, e Cassetta, 23enne torinese, che con ...