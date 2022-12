Mario Rui | l’agente | “Ha tratto beneficio dall’arrivo di Olivera Nel Napoli c’è un robot”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)Rui hadi Mathiassecondo il suo agente: per lui nelc’è unRui vive una competizione importante con Mathias. Entrambi vengono utilizzati sulla corsia di sinistra da Luciano Spalletti a seconda delle partite. Ciò sta permettendo ad entrambi di rifiatare in una stagione lunga, con tanto di Mondiale di mezzo che ha visto all’opera il terzino uruguagio fino a qualche giorno fa. Il procuratore dell’ex RomaGiuffredi si è espresso sul assistito nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Ci sono giocatori dal carattere debole che soffrono la competizione, maRui hasolo ...

Commenta per primoGiuffredi , agente di, Politano e Di Lorenzo (tra i tanti), ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli . Ecco le sue dichiarazioni: RINNOVO DI LORENZO - 'Ne stiamo parlando dall'estate perché il volere ...Giuffredi, agente di Di Lorenzo,e Politano del Napoli , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto ...Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, ha parlato a Radio Goal, su Kiss Kiss, delle prestazioni del terzino sinistro con la maglia del Napoli.Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, ma bisogna registrare la confessione di un agente del calciatore che fa temere il peggio ai tifosi. Dopo la sosta ‘forzata’ per lasciare spazio al Mondiale ...