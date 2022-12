Mara Venier preoccupata per il marito malato | il messaggio sui social

Poco prima della messa in onda in diretta a Domenica In ,ha avuto (e reso nota) una terribile notizia personale. Nonostante questo è riuscita a portare avanti con grande professionalità tutta la puntata. La brutta notizia riguarda il marito ...Si è lasciata andare a uno sfogo, citando le parole di Alda Merini nel suo ultimo post su Instagram. 'E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto' ha scritto, proseguendo poi: Non ha specificato a chi era ..."Bisogna volare più in alto dell'invidia, del dolore, della cattiveria", lo sfogo della conduttrice Si è lasciata andare a uno sfogo Mara Venier, citando ...Poco prima della messa in onda in diretta a Domenica In, Mara Venier ha avuto (e reso nota) una terribile notizia personale. Nonostante questo è riuscita a portare avanti con grande professionalità ...