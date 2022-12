Manovra | Meloni | Garantisce tenuta conti e risponde a emergenze immediate

(Di lunedì 5 dicembre 2022) "Pure se in carica da poco più di un mese questo governo ha messo in campo una legge di bilancio cheladelle finanze pubbliche e al contempo offre risposte alle, tutelando famiglie e imprese". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'evento 'L'Italia delle Regioni', il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano.

Agenzia ANSA

Affrontando il tema dell'autonomia,ha sottolineato: 'Il governo vuole favorire l'attuazione ... E sulla, 'avremmo voluto fare di piu' e meglio ma quando ti confronti con una situazione ...La denuncia di Salis è amara e arriva proprio nel momento in cui il governopensa di rivedere la soglia dei 60 euro per i pagamenti con il Pos nella2023. La storia su Instagram Un ... Manovra: mercoledì riunione Meloni-capigruppo di maggioranza All'uscita del palazzo di Via di Campo Marzio, Landini chiede al premier Meloni di aumentare i salari "perché la ... Il paradosso è che una manovra piena di tagli e con diverse lacune dovrebbe ...Fa discutere l’opinione di Bankitalia sul manovra del governo Meloni, in particolare per l’opinione sui pagamenti con il pos e l’innalzamento del limite per il contante. Ad andare avanti per la sua ...