Manovra | italiani scettici sulle misure economiche Bocciati il tetto al contante e il Pos oltre i 60 euro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lafinanziaria è arrivata in Parlamento e per il governo è iniziata la corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Il provvedimento va approvato entro il 31 dicembre. Ma leproposte dall'esecutivo Meloni - secondo il sondaggio dimedia Research pubblicato su La Stampa - non convincono gli. La sensazione generale è che – nonostante tutti gli sforzi compiuti dall'esecutivo – il prossimo anno per il 41,6% degliintervistati si pagherà sempre il medesimo livello di tasse. Solo il 17,4% si dichiara ottimista prevedendo per il futuro un abbassamento delle imposte e tra loro si scopre il 41,8% dell'elettorato della Lega, il 38% degli azzurri di Forza Italia e quasi un sostenitore su tre di Fratelli d'Italia (30,2%).