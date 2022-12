Manovra | Int e Confassociazioni | dubbi su riduzione sconto accise sul costo dei carburanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) ehanno inviato, su richiesta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, una memoria sulla Legge di Bilancio per l'anno 2023. Il documento, a firma Riccardo Alemanno presidente dell'Int e vice presidente vicario di- Giuseppe Zambon vice presidente Int e segretario generale dell'Osservatorio sulla fiscalità di- Salvatore Cuomo consigliere nazionale aggiunto e membro della Commissione fiscalità dell'Int, apre con la condivisione per gli interventi volti a contrastare il caro energia. Il documento evidenzia però forte perplessità per quanto contenuto nel d.l. n.179/2022 circa ladellodellesuldei ...