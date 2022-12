Manovra | Bankitalia | su contante rischio contrasto Pnrr-lotta evasione

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’audizione in Parlamento: dalcontributo determinante per crescita e miglioramento finanza pubblica. In commissione presenti solo 7 parlamentari su 50

MILANO - Secondo round di audizioni sulladel governo Meloni . Un documento che il governo è già pronto a ridiscutere, a cominciare ... Pochi parlamentari al via dell'audizione di: ...... nell'audizione alla Camera sulla. Il disegno di legge del governo Meloni prevede che dal 1°... In particolare, negli ultimi anni sono emersi studi (anche condotti dalla stessa) "che ...L’audizione in Parlamento: dal Pnrr contributo determinante per crescita e miglioramento finanza pubblica. In commissione presenti solo 7 parlamentari su 50 ...Mi sembra che la prima manovra di Giorgia Meloni non abbia prodotto niente ... osservata” del precedente governo di Mario Draghi), così com’è provato da Bankitalia che l’aumento al tetto del contante ...