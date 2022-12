Manovra | Bankitalia | critica su contante | Pos e cartelle fiscali

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L'aumento della soglia per l'uso del, l'eliminazione delle sanzioni per gli esercizi commerciali che non accettano il pagamento con le carte di credito per importi fino a 60 euro, le diverse forme di sanatoria fiscale. Questi, secondo la Banca d'Italia, gli aspetti più critici del disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento. Nell'audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, ha sostenuto che "le disposizioni in materia di pagamenti ine l'introduzione di alcuni istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l'esigenza di continuare ...