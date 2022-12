Manovra | alert Bankitalia su Pos e contante Pnrr | Meloni | a rischio per costi materie prime

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo Confindustria e i sindacati, critiche alladi bilancio anche da parte della Banca d'Italia. La nuova legge finanziaria, del valore di 39,2 miliardi, non è in linea con i criteri ...

Affaritaliani.it

- Dopo Confindustria e i sindacati, critiche alladi bilancio anche da parte della Banca d'Italia. La nuova legge finanziaria, del valore di 39,2 miliardi, non è in linea con i criteri ...Flat tax: l'di Bankitalia. Inalcune delle misure non connesse all'emergenza energetica "presentano aspetti critici che la Banca d'Italia ha più volte segnalato in passato con ... Manovra, alert dalla Corte dei Conti: contanti e pos non coerenti con il Pnrr Così si favorisce l'evasione fiscale. Lo ha detto in audizione alle Commissione di Bilancio di Camera e Senato di Fabrizio Balassone, a capo del servizio della struttura economica del Dipartimento Eco ...Innalzamento al tetto al contante e limitazioni ai pagamenti col pos: la Corte dei Conti è scettica. A rischio la lotta contro l'evasione fiscale ...