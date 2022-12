Manovra 2023 | da tetto contante a soglia Pos | gli ‘appunti’ del premier Meloni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Difende l’operato del governo, in queste prime settimane di lavoro, lanciando una rubrica social dal titolo ‘Gli appunti di Giorgia”, primo appuntamento di una rubrica destinata a diventare un incontro fisso con i follower, che siano sostenitori o detrattori del suo esecutivo. Giorgia-giacca nera e t-shirt bianca, capelli raccolti e trucco leggero- si palesa su Facebook quasi a sorpresa, dopo un piccolo ‘antipasto’ in mattinata, con il post di una foto in cui veniva ritratto il suo quaderno d’appunti. Dai quali trae il ‘racconto’ dell’agenda di governo, dall’intervento sull’ergastolo ostativo passando dal dl anti-rave e al lavoro sulla, dal Pos aldel, intervento sul reddito di cittadinanza compreso. “Sono molto soddisfatta di quanto fatto finora”, rivendica, concedendosi ...

Sky Tg24

...reddito di cittadinanza (nelperderanno il sussidio di povertà almeno 660milapersone) e attua un inaccettabile divario di tassazione tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Unadi ......delle posizioni sul Pos è un segnale che il governo è disposto a modificare la suadi ... Nella maggioranza c'è chi spinge per una proroga neldella versione attuale di Opzione Donna, ma ... Manovra 2023, si lavora su pensioni e Iva. Nodo Superbonus: cosa potrebbe succedere (Adnkronos) - Difende l'operato del governo, in queste prime settimane di lavoro, lanciando una rubrica social dal titolo 'Gli appunti di Giorgia", primo appuntamento di una rubrica destinata a divent ...Il disegno di legge di bilancio stanzia ulteriori 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al finanziamento delle spese di progettazione. Intanto gli enti ...