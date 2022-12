Maltempo X Municipio | Di Staso tuona contro il Campidoglio | “Tante promesse ma pochi fatti”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Nel 2014 il Xsi allagò, causando decine di case sommerse da fango e acqua melmosa. Il costo di tutto ciò? Migliaia di euro di danni, senza contare gli strascichi psicologici che ancora tormentano molti residenti. Nel 2022, nello stesso posto, cos’è cambiato dopo due giorni di pioggia? Nulla! Strade allagate, canali al limite di esondazione, tombini gorgoglianti, catitoie ostruite e scantinati inondati”. Così commenta Gaetano Di, coordinatore Ecoitaliasolidale Xe litorale. “La storia si ripete – aggiunge Di– come un tormentone, in questo caso invernale:parole ema, mentre l’entroterra del Xcontinua ad allagarsi, come da prassi, da decine di anni”. “Negli ultimi ...

...fatto riemergere vecchi e atavici problemi che si susseguono spesso e volentieri appena il... Situazione critica anche a via Portuense con il consigliere del, Marco Palma, che ha ...... "Non ci sono fogne per smaltire le acque" Nel quartiere sulla punta estrema del Xdove ... Argomentiroma Leggi anchenel Lazio, scuole chiuse. Il Tevere esonda, persone ...Roma. Dopo la pioggia battente di sabato e l’acquazzone di domenica, è tempo per la Capitale di procedere alla conta dei danni. Come testimoniano le immagini sotto riportate, le strade della Capitale ...Dopo la pioggia di sabato e domenica, le strade della città sono una gruviera. Ora il Comune deve intervenire urgentemente per ripristinare le ...