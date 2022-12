Maltempo Toscana | nuova allerta gialla | il 6 dicembre forti temporali Ecco dove

Prosegue il peggioramento delle condizioni meteo nella Regione. Rischio idrogeologico sulle zone centro ...... Marche e. Nebbia e freddo al Nord, caldo al Sud approfondimentoper il ponte dell'Immacolata: arriva la neve Al Nord non avremo un tempo piovoso ma i cieli saranno spesso grigi e ...La perturbazione in atto continua ad interessare la Toscana con piogge e temporali forti che interesseranno quasi tutta la regione fino a tutta la giornata di domani, martedì 6 dicembre. La Sala ...Sarà lui a presentare quotidianamente in video le nostre previsioni. Ultime piogge in questo avvio di settimana sulla Toscana e sul Nord-Est, ma la notizia significativa è relativa al caldo anomalo al ...