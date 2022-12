Malore durante la cena | Alberto si alza da tavola | ' Mi sento male' Poi cade a terra e muore davanti agli amici

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un uomo è morto per unmentre si trovava acon alcuniMoreni , 51 anni, si èto dadicendo di non sentirsi bene, poi è stramazzato al suolo non riprendendo più ...

leggo.it

Ilè sopraggiunto intorno alle 22.30. Secondo una prima ricostruzione del personale sanitario e devi carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso da un infarto fulminante. Inutili le manovre di ...... azienda sita a Carimate in via degli Artigiani: un camionista, di origini bergamasche, mentre era alla guida del suo mezzo, propriola consegna di un carico ha accusato un, non ... Malore durante la cena, Alberto si alza da tavola: «Mi sento male». Poi cade a terra e muore davanti agli amic Un uomo è morto per un malore mentre si trovava a cena con alcuni amici. Alberto Moreni, 51 anni, si è alzato da tavola dicendo di non sentirsi bene, poi è stramazzato al ...È successo oggi poco dopo le 14.30 alla Lattonedil di Carimate: un camionista proprio durante la consegna di un carico ha accusato un malore.