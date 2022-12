Mafie | dalla Pisana bando da un milione di euro per la ristrutturazione dei beni confiscati

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nelle prossime ore sul Bur della Regione Lazio verrà pubblicata la Determina di approvazione dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a Enti Locali e organismi del Terzo Settore, finalizzati alladi immobilialla criminalità organizzata. L’avviso pubblico sarà visibile sul sito di Lazio Innova Spa che gestirà le relative procedure di gara. La presentazione dei progetti potrà avvenire dalle 12.00 del 10 gennaio alle 18.00 del 23 febbraio 2023. A Roma Capitale saranno riservati progetti per 280.000, agli altri comuni del Lazio 488.000e al terzo settore 239.000. Ilesce a seguito della Conferenza di Servizi dell’Agenzia Nazionale deiSequestrati etenutasi il 25 novembre nella ...

