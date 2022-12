L’ultima del calcio italiano | si fa rateizzare le tasse e gli interessi se li fa pagare dagli italiani

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilsi sta rintanando nella fortezza del “tutti colpevoli, nessun colpevole”. L’ancien regime del pallone si è riunito stamattina nel Salone d’Onore del Coni, con le principali istituzioni – Gravina, Casini, Malagò, il ministro Abodi – intervenute alla presentazione del codice di “Giustizia Sportiva Figc”. È stato tutto un “ci vuole cautela”, “la Juventus non è l’unica responsabile”, una difesa dei propri privilegi e – come nel caso di Gravina – un tentativo di occultare le proprie gravissime lacune nell’attività di controllo. Ogni qual volta il mondo dele dello sport si muove, è solo per tutelare sé stesso. Per assicurarsi i voti, per dirla alla De Laurentiis. Dispiace che anche il ministro Abodi si sia rapidamente accodato nonostante chi lo conosce bene assicura la sua diversità rispetto al sistema. Vale per ...