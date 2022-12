Lukoil | il Dg di?Isab Priolo | «Entro l’anno la vendita della raffineria siciliana»

La soluzione della vicendae il riconoscimento dell'areacrisi industriale complessa per il petrolchimico siracusano, il futuro dell'area industrialeTermini Imerese fondato sulla meccatronica e lo sviluppo dell'...... ha detto sabato che la società potrebbe essere chiamata in causa per 'l'amministrazione straordinaria e temporanea' della raffineriaPriolo in Sicilia, controllata dalla russa. ...La soluzione della vicenda Lukoil e il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il petrolchimico siracusano, il futuro dell'area industriale di Termini Imerese fondato sulla meccatr ...La soluzione della vicenda Lukoil e il riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa per il petrolchimico siracusano, il futuro dell’area industriale di Termini Imerese fondato sulla meccatr ...