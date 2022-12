Lombardia | il bossiano Castelli gela la Moratti | «Umberto farà votare per Fontana»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) S’infrangono contro le due colonne di intervista resa dall’ex-ministro Robertoal Corriere della Sera le speranze di Letiziadi arruolareBossi come supporter della propria campagna elettorale. L’aprirante governatrice dellaera stata fin troppo esplicita due giorni fa: «Braccia aperte al Senatùr». Che purtroppo per lei è rocciosamente intenzionato ad assicurare sostegno all’uscente Attilio. A certificarlo, è appunto l’intervista di. «Bossi – vi si legge – è stato chiaro: questo Comitato Nord è assolutamente all’interno della Lega (…). Alle Regionali l’indicazione è diper. Non c’è il minimo dubbio». Cosìal Corriere della Sera Una precisazione che di certo ...

La linea di Matteo Salvini tiene quasi ovunque inma sale il pressing del Comitato Nord , la corrente fondata da Umberto Bossi che professa ...un'eventuale vittoria di un candidatosi ...... Gianni Fava, ex assessore regionale all'Agricoltura edoc, l'ultimo a sfidare Salvini in ...partito per partecipare ai primi tentativi di Terzo Polo e oggi consigliere regionale di...MILANO – “La Lega è un partito spaccato in due, ormai è palese in tutti i territori dove finalmente si fanno i congressi. Ora, dopo questa batosta, dobbiamo assolutamente rialzarci in piedi ripartend ...Dopo lo schiaffo di Bergamo, anche la sberla di Brescia e a Varese la mano avversaria è passata d’un soffio dalla guancia di Matteo Salvini. Li chiamavano e si chiamavano Lumbard quando la Lega era i ...