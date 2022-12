Lo scoop del Wsj | «Gli Usa hanno inviato a Kiev lanciamissili ritoccati per evitare attacchi sul territorio russo»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gli Stati Unitimodificato segretamente il sistema di artiglieria deiHimars inviati all’Ucraina in modo dachepotesse utilizzarli per colpire obiettivi sui territori della Russia, e scongiurare così un inasprimento del conflitto in corso. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti governative statunitensi che sostengono che le «modifiche precauzionali» ai sistemi missilistici sono state ritenute «necessarie» dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Dallo scorso luglio, gli Usafornito alle forze ucraine 20 Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems), ossia delle camionette sulle quali è montato un lanciarazzi in grado di sparare i missili a una distanza compresa tra i 70 e i 300 chilometri, con un margine di errore di 9 metri dal bersaglio. Oltre ...

