Lo sapevamo in 5 o 6 Alberto Angela gela Fazio | il doloroso segreto di papà Piero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha lasciato sicuramente un grande vuoto. Immenso. Oggi, dopo diversi mesi dalla sua morte, parla suo figlio(celebre divulgatore scientifico), ospite di Che tempo che fa?.parla con Fabiodel suo ultimo libro, il terzo volume della sua trilogia dedicata a Nerone, imperatore dell'Impero Romano, ma parla anche die dei suoi ultimi giorni di vita. “Nell'ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti'. Allora lo ha fatto in vari modi, persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6 in ...