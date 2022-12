LIVE – Milano-Civitanova 21-25 25-22 22-25 Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Latestualedi Allianz-Cucine Lube, partita valevole per la decima giornata di andata della regular season didimaschile. Si chiude lunedì questo turno della massima serie di campionato, per via di un cambio di impianto. I meneghini di coach Piazza non scenderanno infatti sul campo di casa dell’Allianz Cloud, ma proveranno a conquistare la sesta vittoria stagionale per tenere il passo delle migliori. Dall’altra parte ci saranno i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, un po’ altalenanti in questo avvio di stagione e a caccia del successo anche per non farsi superare proprio da. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore ...