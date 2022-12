LIVE – Inter-Gzira United 0-0 | amichevole invernale 2022 DIRETTA

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fischio d’inizio alle 18:00 per il matchtrae G?iraFootball Club. Ricomincia quindi la preparazione dei nerazzurri la sosta a causa dei Mondiali. I ragazzi di Inzaghi sono quindi volati a Malta per questa prima. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 6?- Prima conclusione di Calhanoglu che ci prova al volo su traversone di Bellanova, para facile Zarkov 1?- Inizia il match ORE 18:10 – Buonasera amici di Sportface. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio. Fischio d’inizio rimandato alle 18:15. LE FORMAZIONI:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 ...

Commenta per primo La prima amichevole del mini ritiro dell'a Malta contro lo Gzira United non è visibile in chiaro . I ragazzi di Inzaghi si possono vedere soltanto su Facebook, pagando una piccola somma per accedere alla diretta . Naturalmente ...Erroraccio di Tomiyasu che libera da solo davanti alla porta Perisic, l'excalcia poi in porta e trova Gonda. Sulla ribattuta Kramaric viene chiuso e non riesce a concludere. 5' Inizia a tenere ...1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Gzira United, il match contro l'Inter ha inizio. --------------------------------------- 18.26 - Gzira United e ...A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com potrete seguire in diretta la cronaca live di Inter-Gzira United. Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, ...