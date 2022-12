LIVE Croazia-Giappone 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Perisic pareggia i conti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LALADI BRASILE-COREA DEL SUD DALLE 20.00 LE PAGELLEDI65? Doppio cambio per il: escono Nagatomo e Maeda, entrano Mitoma e Asano. 63? MODRIC!!!! Destro da fuori di contro balzo allucinante del n.10 che trova la pronta risposta di Gonda che vola e allunga il pallone ind’angolo. 62? Primo cambio del match, per lafuori Petkovic e dentro Budimir. 60? Flipper al limite dell’area croata su cui alla fine arriva il tiro ancora di Doan, conclusione debole che termina tra le braccia di Livakovic. 59? Ancorapericoloso in area avversaria, questa volta il giocatore del Tottenham non riesce a trovare lo ...

Lascesa in campo contro il Belgio © LaPresseLa selezione nipponica, guidata da Hajime Moriyasu, si può considerare la vera e propria sorpresa della fase a gironi, viste le prestigiose ...Allo stadio Al Janoub il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Giappone e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra Giappone e ...Il Giappone a caccia di una nuova impresa sfida la Croazia per un posto nei quarti, dove il cammino si incrocerebbe con la vincente di Brasile-Corea del Sud. Dalic conferma i titolarissimi ma sceglie ...di Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con tutte le partite, le news, le formazioni in campo e i protagonisti • Terza giornata oggi, luned 5 dicembre, degli ottavi di finale del Mond ...