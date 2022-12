L' Italia non riesce a spendere i soldi del Pnrr Ecco tre propulsori per accelerare

Il Sole 24 ORE

Va detto che tre regioni (Campania, Calabria, Sardegna)hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Influenza, l'incidenza indal 2009 a oggi La linea rossa più spessa è la stagione 2022 - 23.... salvo che le mansioni che svolgonosiano del tutto incompatibili con il ricorso al lavoro ... Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano inquest'anno si contano 3 milioni e 570mila ... Modifiche al Pnrr, non solo l’Italia: l’Ue si prepara alle richieste di una decina di Paesi Nessuno fermi l’avanzata di Iginio Massari che lascia l’Italia e punta tutto all’estero, ma il tutto non finisce qui. A tenere banco nel mondo del web troviamo una notizia sconvolgente che… Leggi ...ma non sara' mai un pretesto per lasciare indietro alcune parti del territorio italiano'. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a "L'Italia delle Regioni".