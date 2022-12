L’Italia è in ritardo sul Pnrr | a rischio la prossima tranche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “È un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta”. È quanto ha detto a Repubblica il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi al. La Meloni ammette che Draghi ha lasciato da centrare, entro fine anno, 30 obiettivi delsu 55 “Sono fiduciosa che recupereremo – ha aggiunto ancora il premier -, Raffaele Fitto sta portando avanti un ottimo lavoro e bene ha fatto a suonare la sveglia a tutti i centri di spesa. Detto questo, se qualcosa mancasse all’appello non sarebbe colpa nostra. Sarà inevitabile piuttosto nel 2023 cambiare qualcosa per rendere più celere e più fluida la capacità di utilizzo dei fondi”. Meloni sottolinea che il governo, è pronto al lavorare anche nei giorni di festa per approvare la legge di bilancio: “Non ci trascineremo certo fino all’esercizio ...

