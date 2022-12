L’interpretazione è l’antidoto alla noia del turista

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Al Lapis Museum della Pietrasanta c’è la mostra “Convivia”. Ricostruire attraverso le testimonianze archeologiche le origini della nostra dieta mediterranea. Intento notevole, non da tutti. Applausi. Nel caso ci fossero dubbi. Il direttore del Mann sottolinea il prestito di reperti con il quale il Museo Archeologico ha voluto contribuirequalità della mostra. Ulteriore accredito allo sforzo espositivo: in mostra l’olio più antico del mondo, scoperto nei depositi del Mann dal divulgatore Rai Alberto Angela. Il pubblico si ritenga sollecitato. Si annunciano interventi multimediali e speciali sonorità per accompagnare la visita. Eccellente iniziativa. Quattro temi, a partire dall’agricoltura, e una voce che legge passi dai trattati dell’antico romano scrittore Columella, descrivendo alcune tecniche agricole e di allevamento, la cultura del cibo, quella del vino e del ...