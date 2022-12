L' influenza blocca gli italiani | i medici | Torniamo a usare le mascherine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L'è arrivata in anticipo rispetto alle previsioni e, dopo due anni in cui era "sparita" come riflesso delle restrizioni anti Covid, ha già messo ko migliaia dicolpendo soprattutto

Spazio50

Abbiamo spinto in più occasioni sul Decreto Sicurezza, chea livello trasversale dagli eventi culturali a quelli sportivi e in molti casile iniziative, abbiamo ricordato più volte ...Abbiamo spinto in più occasioni sul Decreto Sicurezza, chea livello trasversale dagli eventi culturali a quelli sportivi e in molti casile iniziative, abbiamo ricordato più volte ... Influenza, uno studio spiega perché gli anziani sono più sensibili Stop alla vendita in Europa dei farmaci che contengono folcodina, usati negli adulti e nei bambini per il trattamento della tosse secca e, in combinazione con altri principi attivi, contro i sintomi d ...