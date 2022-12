Liga | allarme Superlega | «Perderemmo il 55% dei ricavi»

Eurosport IT

Per il capitano 35enne e i suoi un campanello d': con quattro mondiali alle spalle, per il ... in 778 partite ha realizzato 670 reti vincendo 10 titoli della, 4 Champions League, 3 mondiali ...Infine Marotta: "La Superlega è un grido di". Rassegna stampa, le prime pagine dei ...con tre giornate di squalifica dopo l'espulsione e la reazione contro l'arbitro dell'ultimo match di. "... Premier League, Guardiola lancia l'allarme: "In Germania ripartono il 20 gennaio, noi il 25 dicembre..." Allarme della sezione rhodense della Lega dopo un sopralluogo all'interno di alcune scuole di Rho. "Mettiamole in sicurezza, i bambini sono in pericolo" "La cancellata della Salvo D'acquisto è da anni ...“Abbiamo raccolto il grido di allarme che arriva dalle società sportive e dal Coni Veneto: chiedono aiuto agli organi regionali e centrali, descrivendo la situazione drammatica in cui versano le socie ...