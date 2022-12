(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il capo del governo di unità nazionale, Abdelhamid -, ha dichiarato che per i libici non c'è altra via d'uscita che andare verso l'elaborazione di una costituzione che soddisfi tutti e andare ...

Agenzia ANSA

... saranno d'accordo "ha detto ancora Dbeibah che poi su Twitter ha ribadito il concetto scrivendo: "Accolgo con favore la dichiarazione del capo della missione di supporto delle Nazioni Unite in,...... l'ex e l'attualemaltese Jospeh Muscat e Robert Abela, l'ex direttore dell'Agenzia Frontex ... il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) come responsabili dei respingimenti indei ... Libia: premier Dbeibah accoglie appello a elezioni dell'Onu - Africa L'inviato speciale dell'Onu per la Libia e capo dell'Unsmil, Abdoulaye Bathily sabato scorso aveva invitato "gli attori politici ad accelerare le discussioni sulla via da seguire nel processo politico ...Meloni ha lasciato da parte blocchi navali, respingimenti e porti sbarrati e rilancia la suggestione di un “Piano Mattei” per l’Africa. Ma è tattica