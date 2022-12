L' ho ascoltata e Provenzano | i vertici del Pd stanno con Elly Schlein?

Così, mentre Peppechiarisce che 'le polemiche politiche le strumentalizzazioni sono del ... 'Sono convinto che una straordinaria partecipazione dal basso debba esseree valorizzata'...Le articolate e precise dichiarazioni della minore,dal magistrato titolare del fascicolo,... Francesco, che non aveva potuto far altro che, sospenderlo per l'irreperibilità dell'...(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2022 "Ho ascoltato le parole di Elly e ho visto una visione in sintonia che secondo me devono essere al centro di un'agenda progressista", le parole di Provenzano de ..."Ho ascoltato con grande interesse. Ho trovato tanti punti in comune che bisogna far vivere in questa fase costituente. Ma proprio per rispetto delle tante ...