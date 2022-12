L'ex-Milan Gazidis ha detto no a un'offerta per il suo futuro

Dopo l'addio di Ivan, in casainizia l'avventura come amministratore delegato di Furlani Dopo l'addio di Ivan, in casainizia l'avventura come amministratore delegato di Furlani. Nella giornata ...Pausa di Natale dopo il 5 - 0 con l'Atalanta Ha dato il là alla costruzione del nuovo. ...si è sempre comportato in modo molto corretto. Al tempo (stagione 2019 - 20, ndr ) ci disse che ...Oggi scade il contratto di un elemento molto importante per il Milan. L'addio è definitivo come già annunciato nelle scorse settimane ...Oggi, 5 dicembre, si conclude ufficialmente l'avventura di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan, dopo quattro anni in cui il manager sudafricano ha risanato le casse del ...