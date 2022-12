L' euro moneta privata e Bankitalia lobbista delle banche Le due corbellerie di Fazzolari | braccio destro di Meloni

... ha affermato ancora Fazzolari argomentando la decisione di far salire a 60tetto oltre il quale gli esercenti sono obbligati ad accettare pagamenti Pos. "L'unicacon corso legale - ha ......sulle disposizioni che ampliano le possibilità di pagare in contanti sottolineando come l'innalzamento della soglia e la non sanzionabilità per chi non accetta laelettronica fino a 60...Questa però non è la visione della Bce” che “ribadisce che la banconota è l’unica moneta a corso legale e che gli Stati ... di accettare il pagamento con carta per importi sotto i 60 euro. “Lo Stato – ...Brevi lezioni da primo anno di Economia per il sottosegretario all'Attuazione del programma, che ha attaccato Bankitalia portando però a casa una magra figura ...