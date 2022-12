Legge di bilancio - Tagliati dalla manovra 94 milioni per le piste ciclabili

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Niente fondi per lenelladi: nella bozza del provvedimento messa a punto dal governo non compaiono più i 94di euro previsti per il 2023 e 2024 per la realizzazione e la manutenzione di queste infrastrutture nelle aree urbane nel quadro del fondo per latà istituito nel 2019. Decide Salvini. Le risorse, originariamente divise in due tranche da 47, potrebbero essere destinate ad altri interventi nel settore dei trasporti. La scelta non è, ovviamente, definitiva, vista la mole di emendamenti che ancora dovranno essere discussi, ma è indicativa dell'orientamento dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e, in particolare, del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che sarebbe all'origine della decisione.