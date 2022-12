Legge di bilancio | Banca d’Italia boccia proposte su contante | tregua fiscale e flat tax

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del paese”. È il giudizio dellasu alcune delle riforme più discusse della prossimadi, da poco approdata in parlamento. Durante l’audizione davanti alle commissioniriunite di Camera e Senato, il dirigente Fabrizio Balassone ha detto che “contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni” l’innalzamento da mille a 5mila euro del tetto all’uso dele la fine alle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con carte sotto i 60 euro “vanno nella direzione di agevolare l’uso del”. “I limiti all’uso delrappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione”, ha detto il capo del Servizio Struttura Economica ...

Ipsoa

...del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine dell'incontro nella sede del partito in via di Campo Marzio a Roma con il Segretario della CGIL Maurizio Landini sulladidel ...Il nostro governo rifiuta questi soldi per scelta ideologica, perché sovranista - prosegue il leader di Italia Viva nella sua Enews - Nel frattempo ladimette solo due miliardi di ... Legge di Bilancio 2023: tutte le novità per fare pace con il Fisco - Infografica Corsa contro il tempo per l'approvazione della legge di bilancio entro la fine dell'anno. Mercoledì la premier Meloni ha convocato i capigruppo della maggioranza. "Il piano Next Generation Eu è ...“Rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del paese”. È il giudizio della Banca d’Italia su alcune delle riforme più discusse della prossima legge di bilancio, da poco appr ...