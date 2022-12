Lega | nei congressi la leadership di Salvini tiene | ma la corrente di Bossi non delude

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il risultato è double face. E lo possono brandire sia Matteosia i suoi rivali interni riuniti sotto le insegne del Comitato Nord fondato da Umberto. Parliamo deiprovinciali celebrati nelle ultime 24 ore in Lombardia e che hanno visto una sostanziale tenuta dell’attualee unaspaccata a metà dove si è andati alla conta interna. Alla fine il candidatoano (Andrea Cassani) vince a Varese, territorio dall’elevatissimo valore simbolico, visto che del Carroccio è un po’ la culla, ma perde a Brescia, dove a prevalere è Roberta Sisti. In entrambi i casi, però il distacco tra i due contendenti è ridottissimo: appena 12 voti a Varese, 26 a Brescia. Conta interna a Varese, Brescia e Pavia Più largo il successo (191 a 106) di Jacopo Vignati, ...

