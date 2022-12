Lega | Fedriga | ' congressi provinciali boccata di salute per tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Idellache si sono svolti, "li giudico sempre molto bene, qualsiasi risultato sia. È un ottimo esito, perché quando c'è un processo democratico l'esito è sempre positivo e penso che la decisione presa di andare verso la stagione congressuale sia unadinon soltanto per lama per tutte le forze politiche". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, a margine del primo festival delle Regioni e province autonome in corso a Palazzo Lombardia, a Milano. "Oggi parliamo della", ha sottolineato, ma “non mi sembra che sia un'abitudine delle ...