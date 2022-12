L' economia italiana va meglio Lo dicono i numeri | con buona pace dei gufi

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Andremo in recessione; ci saranno milioni di nuovi poveri; sarà l’inverno più duro di sempre; l’inflazione è alle stelle. A sentire unaparte degli economisti e dei politici siamo ad un passo, se non già dentro, una delle più grandi catastrofi storico-economiche del nostro paese. Dichiarazioni che, sia chiaro, hanno un loro fondo di verità, soprattutto per quanto riguarda il caro energia e l’inflazione (le due cose sono ovviamente molto legate l’una con l’altra); ma per fortuna l’è fatta diche non mentono mai e che forse vanno studiati o quantomeno ricordati quando si analizza la situazione economica complessiva del nostro paese. Il nostro paese chiuderà l’anno con una crescita del +3,8%. Non si tratta di una cosa da poco e soprattutto non si tratta della cifra pronosticata ad esempio dal Fondo Monetario ...