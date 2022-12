Le ultime su Pelé | parlano le figlie | 'Ha contratto il Covid ma è stabile'

... spiegando di essere in cura, e nelleore è arrivato un ulteriore aggiornamento sulla sua salute per bocca delle figlie.in ospedale, il chiarimento delle figlie . Come sta, cosa ......dopo i Mondiali vinti 4 anni fa aggancerebbe, l'unico giocatore , finora, capace di vincere, a 24 anni, due campionati del mondo. I due gol segnati ieri alla Polonia sono state solo le...