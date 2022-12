Le mamme lasciano messaggi di incoraggiamento l’una per l’altra nelle stazioni per l’allattamento

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Molte persone che allattano hanno sicuramente provato lo stress e il panico di trovare un posto comodo per dar da mangiare al proprio piccolo o per pompare il latte (per non parlare della pressione del giudizio delle altre persone quando si scegliepubblico). Dai box bagno, agli armadi o alle automobili: molti sono gli angoli che creativamente le“inventano” nel tentativo di tenere il passo con il lavoro o gli imprevisti quando si allatta. Consigliati da noi L'abbigliamento per l'allattamento: i capi must have da avere per forza L'abbigliamento pensato per l'allattamento deve avere certe caratteristiche. Ecco i capi indispensabili che non possono mancare. Mamava è un’azienda che ha creatodi allattamento indipendenti e sta ...