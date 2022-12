Le figlie di Pelé | “è malato | ma non sta morendo” | la verità sul ricovero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di, il brasiliano è ricoverato in ospedale per le cure contro il tumore al colon. Negli ultimi giorni la situazione sarebbe peggiorata,ha tranquillizzato tutti attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. Le ultime notizie raccontavano di una situazione critica, dell’ex calciatore in terapia intensiva e costretto ad interrompere la chemioterapia e sottoposto a cure palliative. Poi il bollettino dell’ospedale che ha confermato le condizioni stabili die il messaggio pubblicato sul profilo social del brasiliano. A fare chiarezza sulle condizioni dell’ex calciatore sono state le, Kelly e Flavia hanno raccontato la situazione in un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Fantastico’ in onda sul canale Globo. Le condizioni di ...