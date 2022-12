(Di lunedì 5 dicembre 2022) Arriva un ko contro la Med Store Macerata. Una partita difficile visto la qualità della squadra di casa, resa ancora più in salita visti i ko di Mancin e Di Franco e Mitkov che causa infortunio non è al massimo. Un sestetto inedito che non è riuscito nella parte finale del set a trovare le giuste contromisure per strappare qualche punto. Nonostante lela prova di carattere dimostrata è buona e fa ben sperare per le prossime gare, da segnalare gli esordi dei nostri giovanissimi Gabriele Gallina e Meggiolaro Tommaso, classe 2005, quest’ultimo autore di 2 ace. Appuntamento ora a Giovedì nel derby contro la Da Rold Belluno. Ecco le parole di coach Di Pietro al termine della partita: “Partita difficile perché siamo messi male fisicamente, Mancin è dolorante da una settimana e in mattinata si è aggiunta l’assenza di Di Franco. Mitkov era a mezzo servizio, il ...

Lega Pallavolo Serie A

I verdeoro cercano un altro risultato positivo dopo la vittoria all'esordio, ma ledi Neymar e Daniloi piani in vista della sfida agli ostici elvetici, che hanno battuto solo per ......possono partecipare perché in missione i numeri si. Un problema che riguarda tutti i governi la cui composizione è fatta in buon numero da parlamentari. A cui si potrebbero sommare... Le assenze complicano la vita al Sol, KO contro Macerata Il finale di Passaporto per la Libertà andrà in onda già la prossima settimana, il 9 dicembre. Subito dopo l’Immacolata, in pieno lungo ponte, gli italiani avranno modo di assistere al finale della se ...Le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo G ai Mondiali di Qatar 2022 ...