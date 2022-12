L' azienda che insegna agli autisti perfino a vedere un incidente prima che possa accadere

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Di una storia può capitare, anche dopo averla ascolta con grande attenzione, di dimenticare ogni cosa, di non ricordare neppure un particolare. Oppure può restare impressa nella memoria in modo ...

Wired Italia

... la promozione del work life balance con particolare attenzione a genitorialità e care - giver; progettualitànascono anche dal coinvolgimento diretto dei collaboratori dell'Accade con la storia, e con i tanti dettagli indimenticabili, scritti dai titolari della Franchini Servizi Ecologici Spa,bergamascaha mosso i primi passi negli Anni 30, con il fondatore,... Marte, l'azienda che progetta cupole per vivere sul pianeta rosso L'azienda - viene evidenziato - ha inoltre sottoscritto che non darà alcun seguito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti a cui era stata contestata, in modo fantasioso, ...“Tutto il progetto di Studente Atleta nasce dalla mia esperienza di ragazzo e dalle mie passioni”. È così che Oliver Posarelli presenta la start-up di cui è fondatore, Studente Atleta, impresa che ha ...