Lavoro | dodici laureati a Napoli lavoreranno come spazzini dopo aver vinto il concorso

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ade la meglio è la voglia dell’agognato ‘posto fisso‘, per dirla alla Checco Zalone. Ma certamente la notizia è positiva per 200 quelle persone destinate a portarsi lo stipendio a casa. Operatori ecologici con tanto di titolo di studio universitario.ilbandito dall’Asia, l’azienda per la raccolta dei rifiuti urbani a. Oggi il loro ingresso nel mondo delè stato sancito dalla firma del contratto alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi. In totale 200 i nuovi assunti, tra i quali 169 ha il diploma e 19 sono in possesso della sola licenza media. Il neo assunto più giovane ...

