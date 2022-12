L' appello di Massimiliano | malato di sclerosi multipla | Aiutatemi a morire in Italia

'Vorrei essere aiutato a morire a casa mia': questo l'lanciato in un video - diffuso dall'associazione Coscioni - da, toscano, 44 anni, da 6 anni affetto da sclerosi multipla . A causa della malattia non è ' più autonomo in niente ' ..."Vorrei essere aiutato a morire a casa mia": questo l'lanciato in un video - diffuso dall'associazione Coscioni - da ", toscano, 44 anni, da 6 anni affetto da sclerosi multipla. A causa della malattia non è "più autonomo in niente" e ...«Mi chiamo Mib, e a 44 anni vorrei essere aiutato a morire a casa mia. Da 6 anni soffro di una sclerosi multipla che mi ha già paralizzato. Posso muovermi solo in sedia a rotelle con l'aiuto di qualcu ..."Vorrei essere aiutato a morire a casa mia": questo l'appello lanciato in un video - diffuso dall'associazione Coscioni - da " Massimiliano, toscano, 44 anni, da 6 anni affetto da sclerosi multipla. A ...