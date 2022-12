L’Antimafia non serve affatto a combattere la criminalità organizzata e rovescia lo Stato di diritto

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il percorso compiuto fin qui conduce a una conclusione impegnativa:, intesa nella sua complessa realtà istituzionale e simbolica, nella sua operatività e nel suo racconto, è un inganno. Uso questa parola in senso politico e non morale. Cioè al netto della buona fede e dell’impegno di quanti si dedicano ail crimine,ha tradito il compito che le èassegnato dalla democrazia. L’inganno politico sta nell’idea che l’intera macchina dell’eccezione, raccontata in queste pagine, serva ala mafia. Che l’arbitrio delle confische e la ferocia delle condanne servano a ripagare le vittime. Ma l’inganno si mostra anche al contrario: non è vero che chi critica la legislazione d’emergenza e invoca pene compatibili con i principi costituzionali fa il gioco della ...