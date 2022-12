Landini | “Si sta peggiorando la legge Fornero | tra il 12 e il 16 dicembre scioperi in tutta Italia”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 52022 “Nella settimana che va dal 12 al 16in tutte le regioni ci saranno persone che scendono in piazza e si mobilitano. Per dire in modo chiaro che il paese chiede al Governo di fare riforme necessarie come nel caso delle pensioni, con lache sta venendo peggiorata, non migliorata, siamo già a quota 103, si stanno risparmiando miliardi sulla pelle dei pensionati” Così il Segretario Generale della Cgil Mauriziouscendo dalla sede del Movimento Cinque Stelle a via di Campo Marzio dopo l'incontro con Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

