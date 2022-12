Landini | “Necessario cambiare la manovra | contiene cose sbagliate e inacettabili”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Abbiamo parlato della legge di bilancio e abbiamo illustrato la posizione della Cgil e le modifiche che chiederemo al Governo nell'incontro del 7 dicembre. Mentre io sono qui altri componenti della Cgil si stanno incontrando con la delegazione di Fratelli d'Italia. Domani abbiamo incontro con la Lega e nei giorni scorsi abbiamo incontrato Pd, Verdi e Si. Abbiamo scritto a tutte le forze politiche. Pensiamo che siaquesta legge di bilancio chee inaccettabili ” Così il Segretario Generale della Cgil Mauriziouscendo dalla sede del Movimento Cinque Stelle a via di Campo Marzio dopo l'incontro con Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

