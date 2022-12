L' Amazzonia ha perso il 10% della sua vegetazione negli ultimi 36 anni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) - In meno di quattro decenni, la regione amazzonica hail 10%sua, un'area grande come il Texas. E' quanto emerge da un report pubblicato dall'Amazon Network of Georeferenced Socio-Environmental Information Infatti, dal 1985 al 2021, l'area disboscata è passata da 490.000 chilometri quadrati a 1.250.000 chilometri quadrati , una distruzione senza precedenti. I numeri sono calcolati da un monitoraggio satellitare annuale effettuato dal 1985 in Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Brasile, Venezuela, Suriname, Guyana e Guyana francese.

