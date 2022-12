Lady Diana | spuntano vecchie registrazioni | i nastri rivelano episodi agghiaccianti | contenuti sensibili

Rai Cultura

Non esistono problemi per una Principessa secondo l'opinione pubblica, come se la drammatica storia dinon ci avesse insegnato nulla. Altri critici tv hanno commentato che non ha senso ...Dopo l esperienza con, Carlo non si fida, specie di chi potrebbe ledere la monarchia, figlio compreso, ecco perché rifiuta colloqui senza testimoni e telefonate potenzialmente pericolose, ... "D.Time. Il tempo di Lady D." Chi sono Leonor e Sofia oggi Leonor e Sofia sembrano ogni anno compiere un passo in più verso un futuro, quello del regno di Spagna, che sembra brillare nel loro sguardo. Di quando ancora bambine fac ...(Cosmopolitan) A completare il vestito la collana di diamanti e smeraldi che apparteneva a Lady Diana e decolleté argento. Il principe William e Kate Middleton chiudono la loro tre giorni americana in ...